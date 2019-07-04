Isparta'da FETÖ ve PKK operasyonlarında 3 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde Isparta genelinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

PKK/KCK/YPG terör örgütüyle mücadele kapsamında ise haziran ayı içerisinde 13 şüpheli 'sosyal medya üzerinden propaganda yapmak' suçundan yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

