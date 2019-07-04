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Isparta'da FETÖ ve PKK operasyonlarında 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

ISPARTA'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde Isparta genelinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
PKK/KCK/YPG terör örgütüyle mücadele kapsamında ise haziran ayı içerisinde 13 şüpheli 'sosyal medya üzerinden propaganda yapmak' suçundan yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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