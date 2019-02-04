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Isparta’da FETÖ ve PKK operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’den aranan 2 kişi ile sosyal medyada terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 4 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörden aranan şahıslar ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışmalarda Gönen ilçesinde 30 Ocak’ta İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan aranan M.G.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ’den aranan 2 kişi ile sosyal medyada terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 4 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörden aranan şahıslar ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışmalarda Gönen ilçesinde 30 Ocak’ta İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan aranan M.G. ve Şarkikaraağaç ilçesinde Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince ’silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)’ suçundan aranan Ü.Y.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen H.B., D.E., Y.Y. ve Ş.Y. isimli 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılarak, şüphelilerin yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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