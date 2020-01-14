Isparta’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 15 gözaltı

Isparta’da FETÖ’nün güncel yapılanması ve hücre evlerine yönelik 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal, sahte kimlikler, çek ve nakit para ele geçirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki güncel yapılanması ve hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama emri ile aranan şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla bugün sabaha karşı 15 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı veya irtibatlı oldukları, örgüte müzahir şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu, yakalama emri ile arandıkları ve örgütle irtibatlarının devam ettiği yönünde bilgilerin tespit edildiği kaydedildi.

Çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik, çek ve nakit para ele geçirildi

Operasyonda, şahısların yakalandığı evlerde arama yapan kolluk kuvvetleri ayrıca, suç delili olabilecek mahiyetteki 29 adet cep telefonu, 10 adet wifi cihazı, 20 adet sim kart, 7 hafıza kartı (SD kart), 6 adet flaş bellek, 2 adet harici hard disk, 4 adet tablet, 3 adet laptop, 3 adet sahte kimlik/sürücü belgesi, 2 adet 44 bin 120 TL toplamında çek, 103 bin 800 TL nakit para ve 20 bin Amerikan Doları ele geçirdi.

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin halen sorgularının devam ettiği ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

