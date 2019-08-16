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Isparta’da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 21:38 | Son Güncelleme

Haklarında arama kararı bulunan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Eğirdir ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan H.T. ve D.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.T adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY ısparta operasyon tutuklama

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