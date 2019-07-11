Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesi, firari örgüt üyelerinin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan Mustafa S, Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğince aranan Havva T. ile İlknur K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

