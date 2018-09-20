Isparta'da göçük altında kalan işçi öldü

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde iş makinesiyle kazı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi Harun Alptekin (48) yaşamını yitirdi.
Keçiborlu ilçesine bağlı Çukurören köyüne içme suyu sağlamak amacıyla dağda çalışma yapan DSİ 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinesinin kazı yaptığı saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. Kazı alanında bulunan DSİ'de işçi Harun Alptekin toprak altında kaldı. İş makinesi operatörünün haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri ile DSİ Bölge Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. DSİ yetkilileri de olayı haber alır almaz Çukurören köyüne hareket etti.
Yapılan çalışmalar sonrası toprak altında kalan Harun Alptekin'e ulaşıldı. Yaşam belirtisi göstermeyen Alptekin'e sağlık ekipleri kalp masajı yaptı ancak hayata döndüremedi. Harun Alptekin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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