Isparta’da gül kokulu festival korteji

“Isparta denince gül, gül denince akla Isparta geliyor”

“Bugün gerçekten Isparta’mızın bir markası ve değeri olan bu gül, bizi devamlı olarak ön plana taşıyor” diyerek sözlerini sürdüren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta dışında herhangi bir yere gittiğiniz zaman, ‘Isparta’ denince akla gül memleketi olduğu geliyor. ‘Gül’ dendiği zaman da ‘Isparta’ akla geliyor. Bu, bizim için o kadar büyük bir değer ki, biz bunun kıymetini bilmek zorundayız. Bu etkinlikler, bizim bu güzel markamızı, Sevgili Peygamberimizin maneviyatını bize hissettiren o güzel kokunun, yıllarca devam edebilmesine ve dünyaya hakim olmasını sağlayacaktır. Bütün amacımız da budur. Burada ekonomik değeri de önemli ama onun dışında bizi çok daha ilgilendiren tarafı, şehrimizi ön plana çıkaran gülün varlığının devam edebilmesi. Şu anda bizim yapmış olduğumuz festivalimiz ve fuarımızın, geçen yıl birincisi, bu yıl ikinci yapılıyor. Ama zannetmeyin ki, 1800’lü yıllardan sonra Isparta Gülü’müzün değerini son 2 yılda anlıyoruz. Bugün, gülümüzün en güçlü olduğu dönemleri yaşıyoruz. Tabii ki, bizim yaşımızda olan büyüklerimiz, bizlere gerekli desteği verdiği sürece, 1962’de Panayır ile başlayan ve bugün de çok büyük bir coşkuyla karşıladığımız bu güzel günümüzün, ileride çok daha güzel, uluslararası dünyaya hakim olabilecek bir hale gelmesi çok uzun değildir” şeklinde konuştu.

“Gülümüzü, bizim daha farklı ve güzel yerlere getirebilmemiz lazım”

Isparta’nın dünya çapındaki gül yağında ilk söz sahibi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Biz, dünyadaki gül yağı etkinliğinin en güçlüsü ve birincisiyiz. Çünkü, şu anda bile dünyadaki gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan bir iliz. Bizim ilimizden başka, bu kalitede ve verimli şekilde üretim yapabilen başka bir yer yok. Türkiye’mizde sadece biz varız, ancak ülkemizin dışında rakiplerimiz var. Onlara da baktığımız zaman, bizler gülün ve gülyağının en kalitelisini üreterek, dünya piyasalarına girebiliyoruz. Eğer bugün, buradaki Çinli misafirlerimizin gül suyu almak için burada olduğu gibi diğer dünya ülkelerinin vatandaşları burada sıraya giriyorsa, biz Isparta olarak bunu ispatlamışız demektir. Ama yeterli mi, değil. Gülümüzü, bizim daha farklı ve güzel yerlere getirebilmemiz lazım. Sadece endüstrisinden ve gıda üretiminden değil, tüketiminin diğer alanlarında, eczacılıkta, parfümeri ve kozmetik sanayinin dışında bizim istifade edebileceğimiz en önemli ayaklardan bir tanesi de turizmdir” diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen son alarak şunları söyledi:

“İnşallah, bu yaptığımız çalışmalar ve etkinlerimizin, daha güzellerini zaman içerisinde hep beraber yapabilmek, hayırlı ve mutlu günlerde geçirebilmek umuduyla, bu çalışmalarımızın memleketimize ve ülkemize hayır getirmesini, daha güzel işler yapabilmemizi yüce rabbim bizlere nasip etsin”.

Öte yandan etkinler, Isparta’ya 1840 yılında ilk kez gülü getiren Gülcü İsmail Efendi’nin kabir ziyareti ve fuar açılışı ile devam etti.

