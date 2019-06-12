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Isparta'da gül suyu ve gül çiçeğiyle fuar korteji

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:20 | Son Güncelleme

"2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü" kortejinde vatandaşların üzerine bir buçuk ton gül suyu ile bir ton gül çiçeği serpildi

Isparta'da "2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü" kapsamında düzenlenen kortejde vatandaşların üzerine bir buçuk ton gül suyu ile bir ton gül çiçeği serpildi.

Isparta Belediyesince düzenlenen fuar korteji, belediye önünde başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yürüyüşe kent protokolü, vatandaşlar ve Uzak Doğu'dan gelen turistler katıldı.

Etkinliğe katılanlar, mehter eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında vatandaşların üzerine gül çiçeği ve gül suyu serpildi.

Meydandaki etkinlik ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokoldekiler, burada gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.

Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, gülün Isparta'nın markası olduğunu söyledi.

Gül denildiğinde Isparta'nın akla geldiğini, bu değerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızla bu işin peşinden koşmamız gerekiyor. Bugün gülün en güçlü olduğu dönemi yaşıyoruz. İleride çok daha güzel, uluslararası, dünyaya hakim olabilecek duruma gelmesi çok uzun değildir. Bizler gülün ve gül yağının en kalitelisini üreterek, dünya piyasalarına çok rahat girebiliyoruz. Son 5 yıl içerisinde Isparta'daki gül bahçelerimize Uzak Doğu'dan gelen misafirlerimizin sayısı bir hayli artmaktadır. Binlerce kişi bahçelerimize gelerek gül toplayıp, ülkesine gönderiyor. Onların Isparta'ya gelmesi turizmi canlandırıyor, ekonomik güçlenmemize katkı sağlıyor. Şu anda otellerimizde yerimiz yok. Dışardan gelen misafirlerimiz bu etkinliklerimize katılabilmek için burada günlerce kalıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bunu geliştirmek zorundayız."

Konuşmaların ardından fuar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fuar, 16 Haziran'da sona erecek.

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Fuar Gül gül çiçeği Gül Suyu ısparta Isparta Belediyesi kortej

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