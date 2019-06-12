Isparta'da gül suyu ve gül çiçeğiyle fuar korteji

"Tüm vatandaşlarımızla bu işin peşinden koşmamız gerekiyor. Bugün gülün en güçlü olduğu dönemi yaşıyoruz. İleride çok daha güzel, uluslararası, dünyaya hakim olabilecek duruma gelmesi çok uzun değildir. Bizler gülün ve gül yağının en kalitelisini üreterek, dünya piyasalarına çok rahat girebiliyoruz. Son 5 yıl içerisinde Isparta'daki gül bahçelerimize Uzak Doğu'dan gelen misafirlerimizin sayısı bir hayli artmaktadır. Binlerce kişi bahçelerimize gelerek gül toplayıp, ülkesine gönderiyor. Onların Isparta'ya gelmesi turizmi canlandırıyor, ekonomik güçlenmemize katkı sağlıyor. Şu anda otellerimizde yerimiz yok. Dışardan gelen misafirlerimiz bu etkinliklerimize katılabilmek için burada günlerce kalıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bunu geliştirmek zorundayız."

Konuşmaların ardından fuar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fuar, 16 Haziran'da sona erecek.

