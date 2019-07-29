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Isparta’da günlük apartlara fuhuş baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 20:51 | Son Güncelleme

Isparta’da günlük apart dairelerde fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kişi ile onlara yer temininde bulundukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte günlük kiralık apart dairelerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Isparta’da günlük apart dairelerde fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kişi ile onlara yer temininde bulundukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte günlük kiralık apart dairelerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Fatih Mahallesi’nde günlük bir aparta baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları tespit edilen E.D. ve C.A. ile yer temininde bulunduğu öne sürülen A.G. ve R.K.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Fuhuşla Mücadele Komisyonuna sevk edildi.
Fuhuş yapıldığı tespit edilen apartların ise komisyon tarafından 90 gün süreyle mühürlenmesi bekleniyor.

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