HABER
  4. ‘Isparta’da günlük yevmiye işçileri beklerken artık üşümeyecek, ıslanmayacak’

‘Isparta’da günlük yevmiye işçileri beklerken artık üşümeyecek, ıslanmayacak’

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Isparta’da uzun yıllardır Ulu Camii arkasındaki park alanında sabahın erken saatlerinde gelerek, günlük yevmiye işi yapan beden işçilerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kapalı bekleme alanı yapıldı.

Isparta’da uzun yıllardır Ulu Camii arkasındaki park alanında sabahın erken saatlerinde gelerek, günlük yevmiye işi yapan beden işçilerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kapalı bekleme alanı yapıldı. Yıllardır soğuk ve sıcak havaya aldırmadan sabahın erken saatlerinden itibaren, inşaat, taşıma, bakım ve onarım gibi beden işleri için açık park alanında bekleyen serbest işçiler, artık bundan sonra kendileri için inşa edilen alanda bekleyerek soğuk havada üşemeyecek, sıcak havada da güneşe maruz kalarak hasta olma tehlikesinden de kurtulacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkanlığına gelmeden önce kalbinden geçirdiği ve göreve geldikten sonra yerine getirilen bu hizmet dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Küçük bir şey gibi görünüyor ama bunun önemli bir hizmet”
Belediye Başkanı Başdeğirmen, yapılan kapalı alanı ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Aslında baktığımız zaman küçük bir şey gibi görünüyor ama bunun önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum. Bu memleketin bir vatandaşı olarak, yıllardır buradan geçeriz, bu vatandaşlarımız - arkadaşlarımız, her sabah erken saatlerde burada iş beklerler. Burada günlük yevmiyeli işlere giderler. Ancak, tabii ki yağmur yağdığı zaman açıktalar, güneş olduğu zaman güneşin altındalar, hele bir de kar yağıp don olduğunda burada çok daha zor durumdalardı. Yıllardır ben bunu burada görüyordum. Allah nasip etti, bize bu görevleri verdi, Isparta’nın belediye başkanı olduk. Önceden beri, böyle bir şey olursa, ben de bu arkadaşlarımıza yardımcı olurum diyerek kalbimden geçirdiğim bir olayı da yerine getirmiş oldum” dedi.

“Burası olmasaydı, bu arkadaşlarımız saatlerce dışarıda beklemek zorundaydı”
“Buradaki arkadaşlarımız evlerine ekmek götürmek için, karda kışta, soğukta sıcakta bekleyerek iş alıyorlar ve bir günlük yevmiye ile kazançlarını sağlamaya çalışıyorlar” diyen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Onların, artık burada rahat bir şekilde işlerini beklemeleri bizleri mutlu etti. Bugün dışarda çok soğuk bir hava var. Dışarıda durulacak gibi değil, 10 dakika dahi dışarıda duramazsınız. Burası olmasaydı, bu arkadaşlarımız saatlerce dışarıda beklemek zorundaydı. Biz, buraya güzel oturma yerleri ve aydınlatma çalışması yaptık. Buraya bir kalorifer koyduk, yandaki esnafımız bu kalorifer giderini kendisinin karşılamak istediğini beyan etti. Biz de oradan buraya bir tesisat çektik, şimdi burası sıcacık. Buradaki vatandaşlarımız mutlu olunca bizler de mutlu olduk. Sağ olsun, buradaki arkadaşlar da bu hizmeti takdir ettiler. Hepsine, Allah’tan bol kazançlı, hayırlı işler ve yevmiyeler diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Soğukta bekliyorduk, üşüyorduk, ıslanıyorduk"
Kendileri için belediye tarafından yapılan kapalı bekleme alanı dolayısıyla mutluluk duyduklarını ifade eden beden işçileri ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e duyarlılığı ve hassasiyeti dolayısıyla teşekkür ettiler.
Görüşlerini dile getiren beden işçileri, “Bu hizmetiniz için Allah razı olsun. Soğukta bekliyorduk, üşüyorduk, ıslanıyorduk. Şu an da güzel bir ortama kavuştuk” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Salihli'de yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldıSalihli'de yaylalarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Açılışı yapılan teknoloji mağazasına akın ettilerAçılışı yapılan teknoloji mağazasına akın ettiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hac kura sonuçları açıklandı!

Hac kura sonuçları açıklandı!

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

Diyarbakır’da yayalara çarptı! Korkunç anlar kamerada

TEM'de 2 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

2 kişinin öldüğü feci kazada yeni gelişme

Uşak’ta korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip evinde öldürdüler

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.