‘Isparta’da günlük yevmiye işçileri beklerken artık üşümeyecek, ıslanmayacak’

Isparta’da uzun yıllardır Ulu Camii arkasındaki park alanında sabahın erken saatlerinde gelerek, günlük yevmiye işi yapan beden işçilerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından kapalı bekleme alanı yapıldı. Yıllardır soğuk ve sıcak havaya aldırmadan sabahın erken saatlerinden itibaren, inşaat, taşıma, bakım ve onarım gibi beden işleri için açık park alanında bekleyen serbest işçiler, artık bundan sonra kendileri için inşa edilen alanda bekleyerek soğuk havada üşemeyecek, sıcak havada da güneşe maruz kalarak hasta olma tehlikesinden de kurtulacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkanlığına gelmeden önce kalbinden geçirdiği ve göreve geldikten sonra yerine getirilen bu hizmet dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Küçük bir şey gibi görünüyor ama bunun önemli bir hizmet”

Belediye Başkanı Başdeğirmen, yapılan kapalı alanı ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Aslında baktığımız zaman küçük bir şey gibi görünüyor ama bunun önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum. Bu memleketin bir vatandaşı olarak, yıllardır buradan geçeriz, bu vatandaşlarımız - arkadaşlarımız, her sabah erken saatlerde burada iş beklerler. Burada günlük yevmiyeli işlere giderler. Ancak, tabii ki yağmur yağdığı zaman açıktalar, güneş olduğu zaman güneşin altındalar, hele bir de kar yağıp don olduğunda burada çok daha zor durumdalardı. Yıllardır ben bunu burada görüyordum. Allah nasip etti, bize bu görevleri verdi, Isparta’nın belediye başkanı olduk. Önceden beri, böyle bir şey olursa, ben de bu arkadaşlarımıza yardımcı olurum diyerek kalbimden geçirdiğim bir olayı da yerine getirmiş oldum” dedi.