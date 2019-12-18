Isparta’da hastane güvenlik görevlilerinin gazeteciye saldırmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde geçen gece, görevini yapmak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Feti Kılıç’a fiili müdahalede bulanarak saldıran ve görevini yapmasını engelleyen özel güvenlik görevlileri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde geçen gece, yaralı yakınları ile zanlı arasında gerginlik yaşandığı sırada, olayı haber yapmak amacıyla görüntülemeye çalışan İHA Muhabiri Feti Kılıç, basın kartını göstermesine ve gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, ‘Yasak’ söylemleri ile özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile karşılaştı. Yaşananlar ve arada geçen diyaloglar, muhabir Kılıç’ın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Yaşanan olayın ortaya çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, “18.12.2019 tarihinde ilimizde gerçekleşen yaralama vakası sonrası Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi’nde yaşanan ve basınımıza da yansıyan olaylarla ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmış olup konu Müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.