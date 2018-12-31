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Isparta'da hırsızlık ve silahlı yağma şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 00:33 | Son Güncelleme

Isparta'da hırsızlık ve silahlı yağma şüphelileri tutuklandı

Isparta'da 17 iş yerinde hırsızlık ve bir düğün salonunda silahlı yağma yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde 17 iş yerinde hırsızlık ve bir düğün salonunda silahlı yağma olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yürütülen çalışma sonucunda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen Ahmet Can B. (19) ve Yusuf K. (19) Aksu Caddesi'nde bir iş yerine hırsızlık amacıyla girerken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin düğün salonundaki silahlı yağma olayında, düğün salonu bekçisini silah zoruyla iple sandalyeye bağlayarak kasadaki 200 lirayı çaldıkları öne sürüldü.

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