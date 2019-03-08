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Isparta'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:09 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gül Petek Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacıda aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açtı.

Yaralanan S.G. C.G. ve E.G. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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gözaltı ısparta Silahlı kavga yaralama

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