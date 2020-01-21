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  4. Isparta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Isparta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

ISPARTA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 105. Cadde'de meydana geldi. Ramazan Veli Ç. yönetimindeki 32 AAT 067 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ayşenur K. yönetimindeki 32 LP 643 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ramazan Veli Ç. ve Ayşenur K. ile Zeliha Nur Ç., Sema Ç. ve Ceylin Nilda Ç. yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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