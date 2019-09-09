Isparta'da ilk ders zilini şehit annesi çaldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- AĞRI'da geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç'un adının verildiği ortaokulda ilk ders zilini, şehidin annesi Meryem Koç çaldı.

Isparta'da 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahri Ata, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Recep Cansu, İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler tarafından şiirler okunarak, halk oyunu gösterisi yapıldı.

Törende konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, okulun yeni adı ile ilgili olarak "Siz tatildeyken okulunuzun adını değiştirdik, şehit ağabeyinizin adını verdik. Eminim ki ilk geldiğiniz zaman bu dikkatinizi çekmiştir. Bunu neden yaptık biliyor musunuz? Şu anda burada, bu huzur ortamında, bu güvenli ortamda eğitim öğretim alabiliyorsak, anne babalarımızla, öğretmenlerimizle, büyüklerimizle bir arada bulunabiliyor, coşabiliyor, oynayabiliyorsak, mutlaka bu birilerinin sayesinde, birilerinin özverisiyle ortaya çıkıyor. İşte şu anda okulunuzun ismi gördüğünüz gibi bir şehit ağabeyinizin ismi. Ben az önceki alkışı, bu şehit ağabeyinizin annesi aramızda olduğu için istedim. O önünde saygıyla eğilesi, elleri öpülesi şehidimizin annesi aramızda. Sizin gibi güzel çocuklar, bu vatana millete faydalı nesiller yetişsin diye canını hain kurşunlara siper ederek feda eden, şehit olan ağabeyinizin annesi aramızda. Onun için şehit annemizi, teyzemizi ve dayısını tekrar büyük bir şekilde alkışlayalım" dedi.

Konuşmaların ardından ilk ders zilini Şehit Göksel Koç'un annesi Meryem Koç çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına girdi.

Uzman Çavuş Göksel Koç, geçen yıl mart ayında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.