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  4. Isparta’da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Isparta’da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı

07.12.2020 17:36 | Son Güncelleme:
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Isparta’da genç bir kadın inşaat halindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Isparta’da genç bir kadın inşaat halindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladığı genç kadın, polislere zor anlar yaşattı.
Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4608 sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın en üst katında meydana geldi. İnşaatın en üst katında genç bir kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaatın en üst katındaki kişinin S.G. isimli kadın olduğu anlaşıldı. İntihar etmek istediğini söyleyen kadın için itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Daha sonra ekipler, kadını ikna etmek için yanına çıktı. Bu sırada genç kadın inşaatın demirlerine tutunarak, aşağı sarktı. Kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler, genç kadını kolundan tutarak kendilerine doğru çektiler. Binadan indirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenince ekiplere direndi. Bu anlarda polise zorluk çıkaran genç kadın, sakinleştirilerek önce ambulansla hastaneye daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genç kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

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