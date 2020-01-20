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  4. Isparta’da iş makinesiyle kaçak kazıya suçüstü: 2 tutuklama

Isparta’da iş makinesiyle kaçak kazıya suçüstü: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta’da iş makinesiyle kaçak kazıya suçüstü: 2 tutuklama

Isparta’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Konya’nın Seydişehir ilçesinden Yalvaç’a gelen şahısların kaçak kazı yapacağı tespit edildi. Yalvaç’ta operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, iş makinesi ve diğer malzemelerle kaçak kazı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonda C.O. (25), B.T. (49) ve A.M. (64) isimli 3 kişi gözaltına alınırken, 3 metre derinlikte ve 2 metre çapında kazılan alanda kullanılan kazı malzemeleri, 1 adet otomobil ve 1 adet iş makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.O. ve B.T. adli makamlarca tutuklanırken, A.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Isparta’da iş makinesiyle kaçak kazıya suçüstü: 2 tutuklama

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