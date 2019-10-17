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Isparta'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 23:48 | Son Güncelleme

Senirkent ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Senirkent ilçe merkezi ve Uluğbey köyünde piyasaya sürülmek üzere kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 bin 13 litre kaçak şarap, 40 litre kaçak rakı, 1 kilogram anason, 5 kilogram sodyum bikarbonat ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E, İ.K, E.D, V.G. ve E.A. gözaltına alındı.

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gözaltı ısparta kaçak içki Senirkent

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