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Isparta'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

Eğirdir ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gökçehöyük köyü Güce mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, E.O, A.T, M.O, H.D. ve İ.D'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda 1 traktör ve römork, 4 manivela, jeneratör, delici alet, kompresör, balyoz, kazma, kürek, testere, demir fırça, piknik tüpü, 1 litre benzin ve 40 metre kablo ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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