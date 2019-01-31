HABER

Isparta’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Isparta’daki tütün ve tütün mamulü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak sigara, tütün, elektronik sigara ile çok sayıda kullanım aparatları ele geçirildi.

Isparta’da kaçak sigara operasyonu

Isparta’daki tütün ve tütün mamulü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak sigara, tütün, elektronik sigara ile çok sayıda kullanım aparatları ele geçirildi. Baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara satışı yaptığı bilgisine ulaştığı işletmelere operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 4 ayrı iş yerine düzenlenen baskınlarda, kilitli şeffaf poşetlerde bin 150 paket sigara, 838 paket ve 6,5 kilogram kaçak nargile tütünü, 8 adet elektronik sigara, 90 adet elektronik sigara likiti, 55 adet elektronik sigara aparatı, 7 paket farklı çeşit ve miktarlarda kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konurken, konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanun’a muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Jandarmanın park halindeki araçta yaptığı aramada 500 gram esrar yakalandıJandarmanın park halindeki araçta yaptığı aramada 500 gram esrar yakalandı
Hacıkara cinayeti ikinci kez Yargıtay’dan döndüHacıkara cinayeti ikinci kez Yargıtay’dan döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.