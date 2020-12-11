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  4. Isparta’da KADES butonuna basan kadın polisi alarma geçirdi

Isparta’da KADES butonuna basan kadın polisi alarma geçirdi

11.12.2020 14:37 | Son Güncelleme:
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Isparta’da sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadının Acil Destek İhbar Sistemi(KADES) üzerinden ihbarda bulunması üzerine polis harekete geçti.

Isparta’da sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadının Acil Destek İhbar Sistemi(KADES) üzerinden ihbarda bulunması üzerine polis harekete geçti. Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı.
Olay dün akşam 21.40 sıralarında Bağlar Mahallesi 2705 Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. KADES üzerinden ihbar gelmesi üzerine polis harekete geçti. İhbarda bulunan kadının sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Azime K. olduğu anlaşıldı. 3 dakikada olay yerine giden polis, 1 saat boyunca kadının müzik sesi gelen evinin kapısını açmasını bekledi. Kapının açılmaması üzerine çilingir çağrıldı. Azime K., çilingir açmadan kapıyı açtı. Kapıyı açmasının ardından evin içerisinde intihar girişimine kalkışan Azime K.’yı polis engelledi.

Evde başka biri olup olmadığına bakıldı
Öte yandan polis, kapının uzun süre açılmamasından şüphelenerek, evde başka birinin olup olmadığı konusunda incelemede bulundu. Yapılan incelemede kadının erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından alkol aldığı ve bu sırada telefonundaki KADES ihbar butonuna bastığı belirlendi. Azime K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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