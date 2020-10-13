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Isparta’da kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Isparta’da yaşayan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, kaldığı evde bıçaklanarak öldürüldü.

Isparta’da yaşayan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, kaldığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.B., ilk ifadesinde Esgicioğlu’nun kendisine ‘nefes alamıyorum’ diyerek sarıldığını ve sonra yere düştüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi 131. Cadde’de 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Bir kadının bıçaklandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Gamze Esgicioğlu’nun öldüğünü belirledi. Omzundan bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

4 şüpheli gözaltına alındı
Polis olay sırasında evde olan aralarında Gamze Esgicioğlu’nun sevgilisinin de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.B., M.K., H.Y. ve İ.O.B. emniyete götürüldü.

İlk ifadesi ortaya çıktı
Şüphelilerden H.B.’nin ilk ifadesinde Gamze Esgicioğlu’nun kendisine sarıldığını ve ‘nefes alamıyorum’ diyerek yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıdı
Öte yandan, şüphelilerin Gamze Esgicioğlu ile birlikte gece 03.08’te bir otomobille binaya geldikleri görüntüler bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 07 FDP 46 plakalı otomobilin binanın önüne geldiği, şoför kapısının açıldığı anlar yer aldı.
Gamze Esgicioğlu’nun 2019 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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