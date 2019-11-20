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Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 20:41 | Son Güncelleme

Isparta Kadın Meclisi adına açıklama yapan İremsu Özgül: - "Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz, kadın cinayetlerini durduracağız"

Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi olayına ilişkin Isparta Kadın Meclisi adına açıklama yapan İremsu Özgül, "Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil, hak ettikleri cezalar verilsin." dedi.

Isparta Kadın Meclisi üyeleri, Cenkel'in arkadaşları ve öğrenciler, ellerinde dövizlerle genç kızın kaldığı apartın önünde toplandı.

Cankel'in öldürülmesine tepki gösteren grup, kadın cinayetlerinin bitmesi için slogan atarak gösteri düzenledi.

Isparta Kadın Meclisi adına açıklama yapan İremsu Özgül, Cankel'in ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

"Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz, kadın cinayetlerini durduracağız" diyen Özgül, Cankel'in 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele ettiğini öne sürdü.

Özgül, Cankel'in, katilinden kurtulabilmek için kaçtığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Güleda Cankel 19 yaşındaydı ve hepimiz gibi geleceği için mücadele ediyordu.
Daha dün 17 yaşında öldürülen Ecem Balcı’nın davasındaydık. Bugün 23 yaşında, bir plazanın 20. katından atılan, cinayetinin üzeri örtülmeye çalışılan Şule Çet'in davasındaydık.
Onlar bizim sıra arkadaşlarımızdı, okuyorlardı. Önlerinde yaşayacak onlarca yılları vardı. Ellerinden bu hakkı aldılar. Biz artık yeter diyoruz. Güleda gibi kahkahalar atmak, özgürce yaşamak, okumak istiyoruz. Ellerinizi hayatımızdan, yaşamımızdan çekin.
Kadınları yaşatmak için kadın katillerine cesaret değil hak ettikleri cezalar verilsin. 6284 Sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansın.
Eşitlik sadece bir laf değil. Kadın-erkek eşitliği her yerde hayata geçirilsin. Kadınlar özgürce, haklarıyla yaşasın.
Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele eden kadınlar, Güleda Cankel'i unutmayacak. Her yerde yılmadan mücadeleye devam edeceğiz ve kadın cinayetlerini durduracağız."

Esma Altunkaya da Güleda'nın arkadaşı olmadığını ancak kadın olduğu için aynı zorluklar altında yaşadığını belirterek, "Hepimiz her an öldürülme korkusu yaşıyoruz. Hepimiz özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Cankel'in sınıf arkadaşı Bahadır Bekçi de "Böyle bir şey olabileceğini hiç birimiz tahmin etmemişti. Kadın cinayetleri için artık yeter diyoruz." ifadesini kullandı.

Grup, yanlarında getirdikleri karanfilleri, dövizleri ve "Güleda Cankel için sessiz kalmıyoruz" yazılı pankartı Cankel'in kaldığı apartın avlusuna bıraktı. "Katledilen kadınlar isyanımızdır", "Kadın, yaşam, özgürlük", "Susma sustukça sıra sana gelecek" şeklinde slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

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