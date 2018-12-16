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Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

NOT: İlk haberde '2' olarak verilen kazada ölen kişi sayısı, kaynağından '1' olarak düzeltilmiştir.

Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Yeniden

NOT: İlk haberde '2' olarak verilen kazada ölen kişi sayısı, kaynağından '1' olarak düzeltilmiştir.
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Yeniden

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hacı İbrahim Parlar Caddesi ile 106. Caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 K 0874 plakalı kamyonetle 32 EZ 096 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunanlardan Ahmet Eylikler olay yerinde yaşamını yitirdi. 1'i ağır 3 kişi ise götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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