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Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 13:15 | Son Güncelleme

ISPARTA'da kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana  kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da kamyonetle otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Hacı İbrahim Parlar Caddesi ile 106. Caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 32 K 0874 plakalı kamyonetle 32 EZ 096 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunanlardan Ahmet Eylikler olay yerinde yaşamını yitirdi. 1'i ağır 3 kişi ise götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Kimliği belirtilmeyen ağır yaralı da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıIsparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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