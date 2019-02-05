Isparta’da karda yiyecek bulamayan yılkı atları açlıktan öldü

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 7 yılkı atı öldü.
Edinilen bilgiye göre, Sütçüler’e bağlı Sarımehmetler köyünün yaklaşık 15 kilometre uzağındaki Yuvalı Yaylası’nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, yılkı atlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Önceki gün yaylaya çıkan köylüler bölgedeki 7 atın öldüğünü gördü. 6 atı da bitkin halde bulan köylüler yetkililere haber verdi. Sütçüler Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaylada karla kaplı yolları açarken, bitkin haldeki yılkı atlarını da kurtardı.
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!
Kritik harita dün yine değişti!
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum