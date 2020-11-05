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Isparta’da kayıp Korhan ve Zehra’nın davası yeni tanığın dinlenmesi için ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

Isparta’da yaklaşık 3 yıl önce Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sanık Ali Aydıner’in yargılandığı davada, sanığın ablası mahkemeye Zehra’nın yaşadığına dair bir tanık olduğu yönünde bir dilekçe sundu.

Isparta’da yaklaşık 3 yıl önce Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sanık Ali Aydıner’in yargılandığı davada, sanığın ablası mahkemeye Zehra’nın yaşadığına dair bir tanık olduğu yönünde bir dilekçe sundu. Duruşma, yeni tanığın dinlenmesi için ertelendi.
Isparta’da bir fabrikada çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin (33) ve aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı (23), 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. İkilinin öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran emniyet ekipleri, en son birlikte görüldükleri Ali Aydıner’i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya bugünkü duruşmayla devam edildi. Aydıner’in SEGBİS ile katıldığı duruşmada Korhan Taştekin’in eski eşi Özlem Singeç, annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin, Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ile taraf avukatları hazır bulundu.

Yeni tanık dinlenecek
Sanık Ali Aydıner’in ablası İlkay Kırmızıgül, mahkemeye bir dilekçe sunarak, Zehra Çaycı’nın yaşadığına dair bir tanıklarının olduğunu ve kendisinin dinlenmesini istedi. Mahkeme, yeni tanığın dinlenmesi için duruşmayı Ocak ayına erteledi.

Aydıner hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istendi
Savcı, bir önceki duruşmada sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

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