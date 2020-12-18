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Isparta’da kayıp Mustafa Özbay’ın olayına ilişkin 2 yeğen tutuklandı

18.12.2020 22:24 | Son Güncelleme:
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Isparta’da 21 gündür kayıp olan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’ın olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden yeğenler Selim Özbay ve Hüseyin Özbay, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Isparta’da 21 gündür kayıp olan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’ın olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden yeğenler Selim Özbay ve Hüseyin Özbay, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kayıp Özbay’ın ağabeyi ve diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay’ın 3 çocuğu jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ve köylülerden oluşan ekipler her yerde Mustafa Özbay’ı aramaya başladı. 21 gündür devam eden arama çalışmalarında Özbay’a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Isparta Cumhuriyet Savcılığının soruşturmayı derinleştirmesiyle birlikte aralarında Mustafa Özbay’ın ağabeyi M.Ö. yeğenleri Selim Özbay ve Hüseyin Özbay ile Selim Özbay’ın eşi B.Ö. ile oğlu M.Ö. ve Hüseyin Özbay’ın kız arkadaşı H.Y. gözaltına alındı. Jandarmada 4 gün devam eden gözaltı sürecinin ardından şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adliye çıkışında arbede yaşandı
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Mustafa Özbay’ın ağabeyi M.Ö. ile torunu M.Ö., B.Ö. ve H.Y. serbest bırakıldı. 4 şüphelinin serbest bırakılmasının ardından adliye çıkışında arbede yaşandı. Kim olduğu belirlenemeyen bir kişi Hüseyin Özbay’ın kız arkadaşı H.Y.’ye çelme taktı. H.Y. çelme sonucu yere düşerken, çelmeyi takan kişi olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri de H.Y.’ye çelme takan kişiyi yakalamak için peşinden koştu. Bu sırada adliye girişinde taraflar arasında arbede yaşandı. Mustafa Özbay’ın ağabeyi M.Ö. ise serbest bırakılmasının ardından gazetecilerin “Oğullarınız kardeşinizi öldürmekle suçlanıyor ne söyleyeceksiniz?” sorusuna “Hiçbir şey söylemeyeceğim” diyerek yanıt verdi.

Yeğenler tutuklandı
Mustafa Özbay’ın yeğenleri Selim Özbay ve Hüseyin Özbay, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında Hüseyin Özbay, ‘Elbet haklılığımız ortaya çıkacak” derken, Selim Özbay da “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” diye konuştu.

Battaniye ve ayakkabının teki bulunamadı
Öte yandan Mustafa Özbay’ın kaybolduktan sonra ikametinde yapılan incelemede cep telefonunun evde olduğu ancak sürekli olarak kullandığı battaniyesi ile ayakkabısının tekinin olmadığı belirlenmiş, bunun üzerine ekipler, Özbay’ın öldürülüp, battaniye ile başka bir yere taşınma ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Jandarma ekipleri Mustafa Özbay’ın ağabeyi ve yeğenlerinin evleri ile otomobillerinde inceleme ve aramalarda bulundu.

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