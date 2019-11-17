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Isparta’da kaza yapan kamyonetin çarptığı elektrik direği evin çatısına devrildi: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 00:36 | Son Güncelleme

Isparta’da seyir halindeki kamyonetin park halinde kamyonete çarptıktan sonra vurduğu elektrik direği evin çatısına devrildi.

Isparta’da seyir halindeki kamyonetin park halinde kamyonete çarptıktan sonra vurduğu elektrik direği evin çatısına devrildi. Araç içinde sıkışan sürücünün itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarılabildiği kazada 2 kişi ağır yaralanırken, bölgede devrilen direk nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi 117. Cadde üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Himmet Oğuz Ç. yönetimindeki 32 PN 447 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak, park halinde içerisinde kimsenin bulunmadığı 32 HV 247 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.
Kamyonetin devirdiği direk evin çatısına düştü, bölgede elektrik kesintisi yaşandı
Feci kazada sürücü Himmet Oğuz Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman E. ağır yaralanırken, kamyonetin çarptığı direk ise hemen yanındaki evin çatı kısmına devrildi. Direğin devrilmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana gelince, vatandaşlar da kendilerini sokağa attı.
Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü şoför mahallinde sıkışırken, direğin devrildiği evde ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaralı yolcuya ilk müdahaleyi yaptığı sırada, itfaiye ekipleri de uzun uğraşlar sonucu sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Kurtarılan yaralı sürücü de daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralı sürücü ve yolcunun hayati tehlikeleri sürüyor.
Yaralılar daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu ve halen hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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