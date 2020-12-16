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Isparta’da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri 250 bin lira dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

16.12.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Isparta’da kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra 2 kişiyi yaklaşık 250 bin lira değerinde dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Olay, 11 Aralık Cuma günü saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

Isparta’da kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra 2 kişiyi yaklaşık 250 bin lira değerinde dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Olay, 11 Aralık Cuma günü saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. K.D. ve Ş.G. isimli şahısları telefonla arayarak kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan bir kişi, 3 kişi yakaladıklarını, bu şahısların bir kadını bıçakladığı, çaldıkları eşyaları ve ziynetleri evlerine koydukları, bu nedenle evlerinde arama yapacaklarını belirterek, evdeki altınların çıkarılmasını, kontrol ettikten sonra bu altınları geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine K.D. ve Ş.G. eve gelen bir erkek şahsa yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşya ve paranın bulunduğu çantayı teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan K.D. ve Ş.G., durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli şahısların 34 AIZ 885 plakalı araç ile Isparta’ya geldikleri, şahıslardan birisinin dolandırdıkları kişinin ikametine gittiği, ardından elinde o kişiye ait ziynet ve paraların bulunduğu çanta ile araca döndüğü ve şüphelilerin aynı araç ile Antalya iline gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin Antalya’da olduğunu belirlenmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, olaya karışan M.B., B.B., K.G., Ş.U. ve Y.A. isimli 5 şüpheli 11 Aralık günü Antalya’da yakalandı. Isparta’ya getirilen şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet GSM hattı, 1 adet mikro sd kart, 1 adet yüzük, 1 çift küpe, 21.855 Türk Lirası, 810 Amerikan Doları ele geçirildi.
Şüpheliler 13 Aralık günü adli makamlara sevk edilirken, M.B., B.B., K.G. ve Ş.U. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Y.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan vatandaşlardan kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak evlerinde ya da üzerlerinde bulunan değerli eşya ile para isteyenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi Hattını aramak suretiyle durumun emniyet güçlerine bildirilmesi gerektiği bildirildi.

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