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Isparta’da kendisinden haber alınamayan genç kadın evinde yarı baygın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Isparta’da kendisinden bir süredir haber alınmayan genç kadın, kaldığı apart odada dumanlar arasında yarı baygın halde bulundu.Olay, Bahçelievler Mahallesi 3040.

Isparta’da kendisinden bir süredir haber alınmayan genç kadın, kaldığı apart odada dumanlar arasında yarı baygın halde bulundu.
Olay, Bahçelievler Mahallesi 3040. Sokak’taki bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. isimli genç kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı açılmayınca itfaiye ekipleri balkondan odaya girmeye çalıştı. Balkonun kapalı cam balkon olması nedeniyle ilk etapta içeriye giremeyen itfaiye görevlisi, daha sonra camın birini açarak evin içerisine girmeyi başardı. İtfaiye ekipleri eve girdiğinde kağıtların yandığını ve G.Ş.’nin bulunduğu odada dumanlar olduğunu gördü. Bunun üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Evin içerisine giren sağlık ekipleri, yarı baygın haldeki G.Ş.’yi evden çıkardı. Ambulansla hastaneye götürülen G.Ş.’nin dumandan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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