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Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

ISPARTA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yayalara yönelik yapılan kırmızı ışık denetiminde, kural ihlali yapanlar, polis kamerası ile kayda alınıp daha sonra cezai işlem uygulandı.

Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yayalara yönelik yapılan kırmızı ışık denetiminde, kural ihlali yapanlar, polis kamerası ile kayda alınıp daha sonra cezai işlem uygulandı. Denetimde, 7 yayaya toplam bin 645 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Polis ekipleri, bu kez sürücüler yerine yayaları denetledi. Kırmızı ışıkta duran trafik polisleri, kendilerini görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235'er TL cezai işlem uyguladı.
Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polis kamerasıyla kayda alınan ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya toplam bin 645 TL ceza kesildi. İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmaması dikkati çekti. Yayalar, cezai işlem için kimlik belgelerini isteyen trafik polislerine, ışığı görmediğini ya da acelesi olduğunu söyleyerek kendilerini savundu. Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz edip, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda uyardı.

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Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara cezaIsparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara cezaIsparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza

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