Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, cinsel tacize uğradığı öne sürülen üniversiteli kız, hastanede tedaviye alındı. Polis, kimliği belirsiz tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 1'inci sınıf öğrencisi kız, iddiaya göre saat 14.00 sıralarında kampüs yakınında bulunan İstanbul Caddesi'nde, cinsel tacize uğradı. Kimliği belirsiz tacizci kaçarken, kız öğrenci, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

