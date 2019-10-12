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Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

'OLAY ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMEDİ' Isparta'da, üniversiteli kız öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddialarıyla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) açıklama yapıldı.

'OLAY ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMEDİ'
Isparta'da, üniversiteli kız öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddialarıyla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve basına yansıyan elim hadise ile ilgili açıklama yapılması zaruriyeti hissedilmiştir. Derin üzüntü duyduğumuz ve bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimiz bu hadise üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleşmemiş olup, İstanbul yolu üzerinde vuku bulmuştur. Üniversite yerleşkesi içerinde çeşitli noktalarda yer alan ve aktif olarak çalışan kameralara yansıyan herhangi bir durum söz konusu olmamıştır. Üniversite olarak yaşanan bu vahim olayı şiddetle kınadığımızı ve ilgili merciler tarafından gerekli adli sürecin başlatılmış olduğunu belirtmek isteriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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