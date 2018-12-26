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Isparta'da köpeğin av tüfeğiyle öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 17:51 | Son Güncelleme

Uluborlu Belediyesi: - "Bu insanlık dışı olayı yapanın en kısa zamanda yakalanması ve gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Uluborlu Belediye Başkanlığı, ilçede bir köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma yapılacağını bildirdi.

Belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olayın üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Sosyal medyada, ilçede bu tür olayların her gün oluyormuş gibi olumsuz bir algının oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Savunmasız bir sokak köpeğine bu denli şiddet ve öfke duyulmasını, bir insanın o köpeğin canına kıyacak kadar gözünün nasıl döndüğünü merak etmemek elde değil. Uluborlu Belediye Başkanlığı olarak sokak köpeklerine yönelik ıslah ve kısırlaştırma çalışmalarımız zaman zaman yapılıyor. Bundan sonra da devam edecektir. Bu insanlık dışı olayı yapanın en kısa zamanda yakalanması ve gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizde bir daha bu şekilde bir olayın yaşanmaması en büyük arzumuzdur."

Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta köpeklere ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine ilçeye hareket ettiklerini söyledi.

- "Şikayette bulunduk"

Kösehan Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde köpeğin cansız bedeniyle karşılaştıklarını anlatan Kocabaş, sırt bölgesinde kurşun izi olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Durumu hemen emniyete bildirdiklerini ifade eden Kocabaş, "Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. 50 metre ileride 2 av tüfeği fişeği bulundu. Olayın akşam sokakta oyun oynayan çocukların önünde gerçekleştiğini öğrendik. Şikayette bulunduk. Gerçekten kan donduran ve canice işlenmiş bir olay. Maalesef zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Bunların önüne geçmek için her ilçeden gönüllüler arıyoruz. Yardım etmek isteyen varsa bizimle iletişime geçebilir." diye konuştu.

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