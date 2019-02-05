Isparta’da korkutan ev yangını

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyündeki ahşap bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü’nde Alim Demir’e ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Yangına en yakın noktada bulunan Atabey ilçesi, Kuleönü başta olmak üzere ve Isparta il merkezi ile toplam 4 itfaiye ekibi müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında tek katlı ahşap ev küle dönerken, tek teselli can kaybı yaşanmaması oldu. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yaparken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak.
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