HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta’da korkutan samanlık yangını

Isparta’da korkutan samanlık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Isparta’nın merkeze bağlı Kadılar köyünde bir evin samanlık bölümünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.Isparta’nın merkeze bağlı Kadınlar köyünde dün akşam saat 23.00 sıralarında bir evin alt bölümünde bulunan samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Isparta’da korkutan samanlık yangını

Isparta’nın merkeze bağlı Kadılar köyünde bir evin samanlık bölümünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Isparta’nın merkeze bağlı Kadınlar köyünde dün akşam saat 23.00 sıralarında bir evin alt bölümünde bulunan samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Samanlık bölümündeki dumanları gören ev sahibi yangına müdahale etti. Ancak yangını söndürmeyince itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Isparta’da korkutan samanlık yangını

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
RTÜK'ten Sayıştay'ın raporuna açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadırRTÜK'ten Sayıştay'ın raporuna açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
Maske takmayanlara küfür ediyor ama kendisinin de maskesi yok! Maske takmayanlara küfür ediyor ama kendisinin de maskesi yok!
En Çok Okunan Haberler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten Sayıştay'ın raporuna açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
AK Parti Meclis'e sundu! Çevre Ajansı kuruluyor
Yapmayanlara para cezası
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Kayıp olan çoban ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu
Kayıp olan çoban ormanlık alanda kanlar içerisinde bulundu
Köprüden Fırat Nehri'ne atladı! Vatandaşlar kurtarmak için büyük çaba harcadı
Köprüden nehre atladı! Vatandaşlar kurtarmak için büyük çaba harcadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.