HABER

Isparta'da "Kudüs Gecesi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 02:45 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı biz ehli Filistin olarak tarihi bir konuşma olarak kabul ediyoruz ve onu bu konuşmasıyla yad ediyoruz"

Isparta'da çeşitli sivil toplum örgütlerince "Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) mehter takımı konser verdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistinliler olarak dört ismi hiç unutmadıklarını söyledi.

Bu dört ismin daima akıllarında ve gönüllerinde olduğunu belirten Sabri, "Selahaddin-i Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı'nın en büyük hakanlarından Sultan 2. Abdülhamid, sonuncu isim ise hem bizim hem ümmeti Muhammedin reisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan, kendisini temsil etmemektedir, Erdoğan kendisinden önceki üç isimi de temsil eder." dedi.

Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sabri, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı biz Filistin halkı olarak tarihi bir konuşma olarak kabul ediyoruz ve onu bu konuşmasıyla yad ediyoruz. Erdoğan'ın bütün devletlerin muhalefetine rağmen Kuzey Suriye'de başlattığı hürriyet yolunda Barış Pınarı Harekatı'nın, Kudüs'ün de hürriyete kavuşmasıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Sizden Kudüs halkı adına ve Kudüs’teki Müslümanlarımız adına bir istirhamım var. Allah aşkına bizi yalnız bırakmayın. Bizi ziyaret etmekten bir an bile geri durmayın. Çünkü sizin her ziyaretiniz bizim için moral desteği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Grup Yürüyüş tarafından verilen konserin ardından sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!
Fatih'te silahlı saldırı: 4 yaralıFatih'te silahlı saldırı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkinlik ısparta Kudüs

En Çok Okunan Haberler

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi!

Otomobil hurdaya döndü! TEM'de korkunç kaza!

Başkent’te takla atan otomobilin sürücüsünün kolu koptu

Başkent'te korkunç kaza! Sürücünün kolu koptu!

Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Polis kıskıvrak yakaladı! 4 arkadaşın yaptığı pes dedirtti!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.