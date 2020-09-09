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Isparta’da kumardan 9 kişiye 11 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Isparta’ta polis tarafından 17 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kumar ve fuhuştan yakalanan 9 kişiden 1’i tutuklanırken, zanlılara toplam 11 bin 25 TL idari yaptırım uygulandı.Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 17 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan kumar oynayan 9 kişiye toplam 11 bin 25 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen bin 300 TL’ye el konuldu.

Isparta’ta polis tarafından 17 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kumar ve fuhuştan yakalanan 9 kişiden 1’i tutuklanırken, zanlılara toplam 11 bin 25 TL idari yaptırım uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 17 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan kumar oynayan 9 kişiye toplam 11 bin 25 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen bin 300 TL’ye el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 2 dernek mühürlendi.
Fuhuşla mücadele kapsamında ise 4 kişiye toplam 10 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken, fuhuş yapılan 2 ev 90 gün süreyle mühürlendi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimlerinde de 6 iş yeri hakkında mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesi ile tutanak tanzim edilerek, ilgili makamlara gönderildi.

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