Isparta’da maskesiz yakalanan şahıs polisten özür diledi

Isparta’da maskesiz sokakta dolaşırken polise yakalanan bir şahıs, “Maskemi telefonla konuşuyorum diye çıkardım, kusura bakmayın, çok özür diliyorum” dedi. Şahıs hakkında maske takmamaktan işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bugün 11.00-12.00 saatleri arasında Kaymakkapı Meydanı ve 6 Mart Caddesi’nde genel bilgi taraması (GBT) ve maske denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde maske takmayan şahıslar uyarıldı.

“Telefonla konuşuyordum, çok özür dilerim”

Kaymakkapı Meydanı’ndaki denetimde maskesiz bir şekilde cep telefonuyla konuşarak gelen bir şahsı, polisler durdurdu. Polisin “Beyefendi maskeniz yok mu” sorusuna şahıs, “Telefonla konuşuyordum, o yüzden çıkardım. Yemek yedim, telefonla konuşuyorum diye çıkardım. Aslında daldım, kusura bakmayın. Hemen takıyorum. Çok özür diliyorum” diyerek yanıt verdi. Cebinden çıkardığı maskeyi takan şahıs hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldı.

Öte yandan, denetimlerde maske kuralına çoğunlukla uyulduğu görülürken, bir saatlik genel bilgi taramasında 50 kişinin sorgulandığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

