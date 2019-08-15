Isparta'da midibüs devrildi: 8 yaralı

Isparta'da, nişan töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki nişan töreninden Afyonkarahisar'a dönen 25 yolcuyu taşıyan İbrahim Göktepe idaresindeki 03 AAF 578 plakalı midibüs, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kavşağı yakınında şarampole devrildi.

Bazı yolcular, yan yatan midibüsün tavan kısmındaki çıkış noktasını kırarak dışarı çıktı.

Kazada yaralanan Fatma, İsmail, Havva, Abdullah Büyükçelen, Sabire ve Yaşar Çaylı ile Emine Demir ve Fadime Fişni çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

