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  4. Isparta’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Isparta’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

31.03.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da minibüsle hafif ticari aracının çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i bebek 8 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu Koçtepe mevkiinde meydana geldi.

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Isparta’da minibüsle hafif ticari aracının çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1’i bebek 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu Koçtepe mevkiinde meydana geldi. Isparta istikametinden Keçiborlu istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Mustafa Qattan idaresindeki 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüs ile Yılmaz Akboğa idaresindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan minibüs ağaca vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise yolun sağ tarafındaki refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri minibüste bulunan 3’ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan 1’i bebek 6 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücüler Qattan ve Akboğa ile 6 aylık bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Bebek puseti araçtan savruldu
Öte yandan kazada minibüste bulunan bebek puseti araçtan dışarı savrulurken, aracın tekeri de koptu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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