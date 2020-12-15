HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta’da Mustafa Özbay’ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Isparta’da Mustafa Özbay’ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

15.12.2020 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Isparta’da Mustafa Özbay’ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Isparta’da kendisinden 18 gündür haber alınmayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü bir anda ortadan kayboldu.

Isparta’da kendisinden 18 gündür haber alınmayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay’ın 3 çocuğu babalarına ulaşamamaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan ekiplerin 18 gündür yaptığı aramalarda bir sonuç alınamadı. Savcılık talimatıyla aralarında kaybolan Mustafa Özbay’ın ağabeyi ve 2 yeğeninin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde köye gelen jandarma ekipleri, şüphelileri evlerinden alarak, ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta’da Mustafa Özbay’ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız Canlı yayında olay yaratan sözler: 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün yasak?Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün yasak?
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Beyoğlu’nda lokantaya silahlı saldırı

Beyoğlu’nda lokantaya silahlı saldırı

İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili açıklama

İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili açıklama

Hrant Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi

Hrant Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi

Komşuların koronavirüs kavgası!

Komşuların ilginç koronavirüs kavgası

Korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı hasarlar bırakabiliyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı hasarlar bırakabiliyor

Sivas'taki bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Burada hiç koronavirüs vakası görülmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.