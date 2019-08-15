HABER

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 02:03 | Son Güncelleme

Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampolde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampolde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada çıkış kapısı yukarıya denk gelen midibüste bulunan sürücü ve yolcular aracın tavanındaki acil çıkış bölümünden güçlükle dışarı çıkabildi. Kazanın görgü tanığı 16 yaşındaki genç, midibüsün önüne çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve yağış nedeniyle kayan aracın sürüklenerek devrildiğini anlattı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinden Afyonkarahisar’a gitmek üzere yola çıkan İbrahim G. yönetimindeki 03 AAF 578 plakalı özel servis midibüsü, nişan töreninden dönen vatandaşları taşıdığı sırada önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.
SDÜ kavşağını geçtikten sonra yol kenarındaki bankete çarpan midibüs, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra şarampole devrilerek yan yattı.
Yan yatan araçta bulunan sürücü ve yolcular kapıları yukarı noktada kalan midibüsün tavan bölümündeki acil çıkış noktasını kırarak dışarı çıkabildiler.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi
Talihsiz kazada sürücü İbrahim G. ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında tedaviyi kabul etmezken, şu ana kadar ilk belirlemelere göre, Fatma B., İsmail B., Havva B., Abdullah B., Sabire Ç., Yaşar Ç., Emine D. ve Fadime F. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.
“Yaklaşık 200 metre kadar kaydı, sonra buraya devrildi”
Kazada aracın içerisinde bulunan görgü tanıklarından 16 yaşındaki Tahsin Gökmen, “Biz yolda gelirken kavşaktan bir araba çıktı. (Bizim) Şoför selektör yaptı ve onu kurtaracağız derken, sağ şeride yanaştık. Fren yaptık, o aracı kurtardık ama bizim araç kaymaya başladı. (Midibüs) Yaklaşık 200 metre kadar kaydı, sonra buraya devrildi. Nişandan geliyorduk, Manavgat’tan Afyon’a gidiyorduk”
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi alına alındı.

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

'Mektup' skandalı sonrası açıklama: Hata yaptık, özür dileriz

'Mektup' skandalı sonrası açıklama: Hata yaptık, özür dileriz

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.