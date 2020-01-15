HABER
  4. Isparta’da öğrenci apartında korkutan yangın

Isparta’da öğrenci apartında korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 06:11 | Son Güncelleme

Isparta’da üniversite öğrencilerinin kaldığı 5 katlı apartın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Isparta’da üniversite öğrencilerinin kaldığı 5 katlı apartın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Kent merkezindeki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, çalışmalar sonrasında üzerine su sıçrayan park halindeki araçların camları buz tuttu. Belediye ekipleri ayrıca, söndürme çalışmaları sonrasında su birikintisi olan sokakta-2 derece buzlanma nedeniyle tehlike oluşabileceği gerekçesiyle solüsyonlama yaptı.
Olay, bugün saat 04.30 sıralarında İstiklal Mahallesi’ndeki 1121.Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre, Şükrü Z.’ye ait 5 katlı apart binanın çatı katında Alihan F.G.’nin kiraladığı stüdyo dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle yangın çıkan apartı boşalttırdı. Ekipler ayrıca, yangının çevreye sirayet etme ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldılar. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araç yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürülerek kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri, stüdyo dairede çıkan yangını söndürdükten sonra bir süre soğutma çalışması yaptılar.
Yangın çıkan sokaktaki araçların camları buz tuttu
Kısa sürede tamamlanan yangın söndürme çalışmalarında, yangının çıktığı sokakta park halinde bulunan araçlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalar sırasında püskürttüğü köpük ve sular nedeniyle -2 derecede buz tuttu.
Buzlanma ihtimaline karşı yola solüsyon döküldü
Çalışmalar sonrasında sokak üzerinde de yoğun su birikintileri oluşurken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından söz konusu sokakta belediye ekipleri tarafından buzlanma ihtimaline karşı yola solüsyon döküldü.
Öte yandan, can kaybı yaşanmayan olayda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak gerekli inceleme sonucunda netlik kazanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadıEvinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı
Küçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralıKüçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

Malatya'da hareketli anlar! Ailesiyle tartıştı balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Malatya'da hareketli anlar

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı!

Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat!

Meraklı gözlerle izlediler! Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı'ndan sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.