HABER

Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs kavşakta ters döndü: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Isparta’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs kavşakta ters döndü: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin T. (42) yönetimindeki 32 PD 047 plakalı minibüs ile Tarık Sinan K.’nin kullandığı 32 AAR 509 plakalı otomobil Anadolu Mahallesi 105.Cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs, kaldırım üzerinde ters dönerken, diğer otomobil ise refüje çıktı.
Kazada, minibüsteki yolculardan 40 yaşındaki Fehmi Kartal hayatını kaybetti, sürücü Necmettin T., Nusrettin T. (39), Sadık Y. ve otomobil sürücü Tarık Sinan K. ile yolcular Yasin Kağan K. (28), Fetiye K. (54) ve Zülfü Ç. de yaralandı. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde çıkan küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fehmi Kartal’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ise ambulansla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına aldı.
Kartal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.
Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs kavşakta ters döndü: 1 ölü, 7 yaralı

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik... Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle vurduTartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle vurdu
Tokat'a şehit ateşi düştüTokat'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.