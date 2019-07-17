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Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 22:18 | Son Güncelleme

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zekeriya Bayındır (59) idaresindeki 32 EH 729 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolunun 53. kilometresinde, Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 854 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bayındır, eşi Dudu ve gelini Sevim Bayındır'ın olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan cip sürücüsü Çelik ise Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Sevim Bayındır'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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