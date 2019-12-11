HABER

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:13 | Son Güncelleme

Baba ve oğlunun hastane dönüşü kazaya karıştıkları öğrenildi

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti.

İbrahim Pekçevik (52) yönetimindeki 32 UB 659 plakalı otomobil, Keçiborlu-Uluborlu kara yolu Armutlu yokuşu mevkisinde, Mehmet Güldal idaresindeki 32 AAP 324 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Pekçevik ile araçtaki babası Mehmet Pekçevik (86), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Pekçevik'in hastanedeki kontrollerinin ardından evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

PARTNER Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini Bakanın ağzı açık kaldı! Olay yaratan bikini
Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldıKayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon liraYatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba-oğul ısparta İbrahim Pekçevik Kaza öldü

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.