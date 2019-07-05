Isparta’da piyasa sürülmek istenen 339 şişe kaçak içki ele geçirildi

Isparta’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kente 339 şişe sahte bandrollü kaçak içki sokarak satma hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente Antalya’dan kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Antalya’da kente gelen 3 farklı aracı durduran ekipler, yapılan aramalarda sahte bandrollü 335 şişe viski, 2 şişe votka ve 2 şişe rakı ele geçirdi.

Jandarma tarafından ele geçirilen içkilere el konulurken, yapılan araştırma sonucunda sahte bandrollü kaçak içkilerin gerçeği gibi piyasaya sürülmek istendiği ortaya çıktı.

Operasyonda F.K. (34) - R.K. (51) - A.Y. (39) ve T.I. (39) gözaltına alındı.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

