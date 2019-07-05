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Isparta’da piyasa sürülmek istenen 339 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Isparta’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kente 339 şişe sahte bandrollü kaçak içki sokarak satma hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente Antalya’dan kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.Antalya’da kente gelen 3 farklı aracı durduran ekipler, yapılan aramalarda sahte bandrollü 335 şişe viski, 2 şişe votka ve 2 şişe rakı ele geçirdi.Jandarma tarafından ele geçirilen içkilere el konulurken, yapılan araştırma sonucunda sahte bandrollü kaçak içkilerin gerçeği gibi piyasaya sürülmek istendiği ortaya çıktı.Operasyonda F.K.

Isparta’da piyasa sürülmek istenen 339 şişe kaçak içki ele geçirildi

Isparta’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kente 339 şişe sahte bandrollü kaçak içki sokarak satma hazırlığında oldukları tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente Antalya’dan kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Antalya’da kente gelen 3 farklı aracı durduran ekipler, yapılan aramalarda sahte bandrollü 335 şişe viski, 2 şişe votka ve 2 şişe rakı ele geçirdi.
Jandarma tarafından ele geçirilen içkilere el konulurken, yapılan araştırma sonucunda sahte bandrollü kaçak içkilerin gerçeği gibi piyasaya sürülmek istendiği ortaya çıktı.
Operasyonda F.K. (34) - R.K. (51) - A.Y. (39) ve T.I. (39) gözaltına alındı.
Öte yandan, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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