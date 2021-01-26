Isparta’da polis memurunun mesaiye giderken ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Isparta’da polis memuru Bahadır Dinç, motosikletiyle mesaiye giderken otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Kaza anı mobese tarafından kaydedildi.

Kaza, 23 Ocak Cumartesi günü saat saat 12.30 sıralarında Dost Pet kavşağında meydana geldi. Mesaiye giden Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bahadır Dinç’in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosiklet, Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Dinç yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Dinç, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren polis memuru Bahadır Dinç’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı mobese kameraları tarafından kaydedildi.

